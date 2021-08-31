Сентябрь начался с подорожания валюты

Доллар подорожал на 3 копейки. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 1 сентября установил курс доллара на уровне 26,89 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 14 коп. Стоит 31,83 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 7 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,88 грн. Продают по 26,94 грн.

За евро предлагают 31,62 грн. Продают по 31,75 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Польский злотый покупают по 6,85 грн. Продают по 6,95 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.