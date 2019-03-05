Семь украинцев вошли в список миллиардеров Forbes

Forbes опубликовал новый список самых богатых людей мира. Фото: Forbes

Американское издание Forbes обнародовало рейтинг миллиардеров в 2019 году. В список самых богатых людей мира вошли семь украинцев.

Среди них первое место уже традиционно занял владелец финансово-промышленной группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого оценили в шесть миллиардов долларов США (двести семьдесят второе место в мировом рейтинге).

На второй позиции - владелец горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго (1,5 миллиарда долларов), а третье разделили между собой председатель правления ПАО "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк и основатель инвестиционно-консалтинговой группы EastOne Виктор Пинчук, чье состояние составляет по 1,4 миллиарда долларов.

В список Forbes из украинцев вошли экс-совладельцы "Приватбанка" Геннадий Боголюбов (1,2 миллиарда долларов) и Игорь Коломойский (1,1 миллиарда долларов), а также совладелец Smart Holding Вадим Новинский (один миллиард долларов).

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В мировом рейтинге Forbes первое место занял основатель онлайн-магазина Amazon Джефф Безос с семьей (131000000000 долларов). На второй позиции - один из основателей Microsoft Билл Гейтс (96,5 миллиарда долларов), а на третьей - глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (82,5 миллиарда долларов).