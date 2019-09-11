Сделка "Мотор Сич"-Китай: Украина не должна повторить Бушерскую ошибку — эксперт

Управление компанией "Мотор Сич", в которой государство Украина становится владельцем 25% акций, открывает новые возможности для развития предприятия и контроля со стороны государства

Повторение грустной истории с разрывом контракта на строительство Бушерской АЭС без реальных компенсаторов со стороны США никак не может восприниматься в качестве альтернативы в сделке между Украиной и Китаем, пишет эксперт Борис Кушнирук в Facebook.

Также дальнейшее управление компанией "Мотор Сич", в которой государство Украина становится владельцем 25% акций, открывает новые возможности для развития предприятия и контроля со стороны государства, непосредственно участвуя в органах управлений и контроля своими представителями. Никого в мире не интересует сохранение украинских высокотехнологических производств, кроме самой Украины. Их необходимо сохранять, развивать и защищать.

"Самостоятельно эту задачу высокотехнологичные компании решить не могут. Это уже уровень государственной политики и стратегического видения. Очевидно, что сейчас руководство украинского государства оказалось перед очень непростой дилеммой: каким образом сохранить эти производства, и при этом не рассориться с двумя мощными государствами мира", - считает эксперт.

Намерение заблокировать сделку с Китаем может привести только к полной остановке производства, поскольку самостоятельно, в отрыве от глобальных производственных цепочек, Украина не в состоянии обеспечить финансирование, "не говоря о портфеле заказов для его фунцкционування. Например, для обеспечения развития одного из главных мировых гигантов самолетостроения - "Airbus" - задействованы финансовые и технологические возможности четырех государств ЕС (Франции, Германии, Великобритании, Испании), пишет Кушнирук.

"Но откладывать решение в дальнюю ящик невозможно. Президенту Зеленскому и его команде придется в сжатые сроки принимать решение, которое должно отвечать долгосрочным интересам государства, и что не менее важно, интересам работников моторостроительного предприятия, Запорожье и предусматривать понятны обязательства и гарантии инвестора", - в заключение добавляет эксперт.

11 сентября Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности. "Я существенно не согласен со многими его предложениями, как и другие члены администрации", - написал Трамп в своем твиттер-аккаунте Ранее сообщалось о встрече Джона Болтона с секретарем СНБО Александром Данилюком, в результате которой Данилюк заявил о "сотрудничестве, которое открывает много перспектив для обеих стран", не уточняя деталей переговоров.