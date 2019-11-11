Счета, связанной с Газпромом компании, арестовали

Арестовали счета компании GazAsia Capital S.A, которая выпускала евробонды Газпрома в японских иенах. Фото: vedomosti.ru

Счета компании, которая выпускала на азиатских рынках евробонды Газпрома, арестовали.

Ареста счетов добился Нафтогаз. Его наложили, чтобы выполнить решение Стокгольмского арбитража. За ним российский Газпром задолжал Нафтогазу почти $3 млрд, пишет "Інтерфакс-Україна".

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Арестовали счета компании GazAsia Capital S.A. Она раньше выпускала евробонды Газпрома в японских иенах.

Нафтогаз надеется в 2020 году вернуть всю сумму долга Газпрома. Так, активы российской компании взимают в Нидерландах. Там продолжаются суды.

Транзит газа по территории Украины после 2019-го возможен после восстановления прямых закупок российского газа со следующего года. Кроме того, Газпром хочет, чтобы Украина простила России долги по решениям международных арбитражей и штрафы Антимонопольного комитета Украины. По подсчетам Нафтогаза, Россия должна вернуть около $22 млрд.