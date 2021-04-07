Счета GlobalMoney были арестованы как вещдок в уголовном производстве - глава правления "Банка Альянс"

Финучреждения подозреваются в легализации средств, полученных преступным путём

Счета ООО "Глобалмани" в "Банке Альянс" были заблокированы в соответствии с судебным постановлением Печерского районного суда города Киева от 23 сентября 2020 года. Однако "Банк Альянс" открыл новые счета для проведения транзакций GlobalMoney.

"Учреждение обслуживает множество транзакций в сутки, и останавливать эту деятельность было очень проблематично", - пояснила такие действия глава правления АО "Банк Альянс" Юлия Фролова.

Таким образом, Фролова фактически подтвердила нарушение прошлогоднего решения Печерского райсуда.

"Само решение [о блокировании счетов] было об аресте средств в качестве доказательства в уголовном производстве, но порядок открытия счетов регулируется совсем другим законодательством. Банк действовал в рамках закона", - подчеркнула глава правления "Банка Альянс".

Юлия Фролова также отметила, что Банк проводит идентификацию пользователей системы GlobalMoney в соответствии с нормами НБУ, в то время как, по информации СМИ, в последние годы кошельки GlobalMoney широко используются в наркотрафике и для отмывания доходов, полученных незаконным путем. Фролова также подчеркнула наличие этой проблемы:

"Существуют процедуры блокирования кошельков, которые используются в противоправной деятельности. Но ее основной источник – это телеграм-каналы, к которым ни "Банк Альянс", ни "Глобалмани" не имеют отношения. Нужно всем объединить усилия, чтобы эти операции не проводились", - отметила Фролова.

Подозрения в том, что ООО "ГлобалМани" и "Банк Альянс" причастны к противоправной деятельности, послужили причиной внеплановых проверок регулятора. Так, в период с 11 декабря 2020 по 11 февраля 2021 года Нацбанк проводил внеплановую выездную проверку ООО "ГлобалМани" за период с 1 мая 2019 по 10 декабря 2020 года. Аналогичная проверка в настоящее время проводится относительно эмитента GlobalMoney АО "Банк Альянс". Об их результатах пока официально не сообщалось.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сентябре прошлого года по запросу Киевской прокуратуры был наложен арест на средства ООО "Глобалмани", которые находятся на счетах в АО "Банк Альянс". После рассмотрения ходатайства Киевской прокуратуры Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела №752/19100/20 обязал АО "Банк Альянс" раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации. Несмотря на это, должностные лица АО "Банк Альянс" открыли ООО "ГлобалМани" новый гривневый счет. В декабре 2020 года обнаружилось, что чеки в магазине сети "Алло" содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney. По данным правоохранителей, за четыре месяца компания "Алло" провела через GlobalMoney более 800 млн грн. Компания также упоминалась в сюжете телеканала ICTV "Сколько стоит заказать наркотики через телеграмм-канал?", авторы которого получили подтверждение, что анонимные Telegram-каналы продают наркотические средства, используя для расчетов именно электронные кошельки GlobalMoney.