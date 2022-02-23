Самые богатые россияне потеряли $32 млрд из-за агрессии РФ

Рубль вышел на первое место по нестабильности среди мировых валют .censor.net

23 самых богатых российских бизнесмена в этом году потеряли $32 млрд из-за агрессии России против Украины.

Об этом сообщил Bloomberg.

Наибольшие потери среди "обедневших" миллиардеров понес член совета директоров "Сибура" и "Новатека" Геннадий Тимченко, чье состояние в 2022 году сократилось почти на треть ($6,4 млрд).

Председатель правления "Новатека" Леонид Михельсон с начала года потерял $6,2 млрд, президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов - $3,5 млрд.

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Возглавляющий рейтинг Bloomberg Billionaires Index среди россиян Владимир Потанин с начала года потерял $1,1 млрд.

Общее состояние российских миллиардеров, по данным агентства, сейчас составляет $343 млрд. В конце прошлого года их общее состояние оценивалось в $375 млрд.

22 февраля российский фондовый рынок упал более чем на 9%. Рубль вышел во главу угла по нестабильности среди мировых валют на фоне роста геополитического напряжения. Российская валюта обошла даже турецкую лиру, ранее пережившую рекордный обвал. Таким падением рынок отреагировал на признание РФ так называемых ЛДНР и отправку войск в ОРДЛО.