Самое интересное в журнале "Країна": Старая система дала трещину, но не сломалась. Главное - не останавливаться

Майдан 2013 года дал толчок обществу, но его оказалось мало. После Революции достоинства во власть пришли новые люди, но для радикального изменения системы их было недостаточно. Она дала трещину, но не сломалась. Изменения в стране - это постепенный процесс, главное, чтобы он не останавливался. После этих выборов в Верховной Раде будет в несколько раз больше новых людей - патриотов, профессионалов. Далее должны обновиться местные советы. Так постепенно уроки Майдана будут усвоены. Главное - каждому делать изменения там, где он может, говорит в интервью журналу "Країна" Валентина ВЕДРОВСКАЯ, общественный деятель, тренер по коммуникации.

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