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четверг, 11 июля 2019 18:02

Самое интересное в журнале "Країна": Старая система дала трещину, но не сломалась. Главное - не останавливаться

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Майдан 2013 года дал толчок обществу, но его оказалось мало. После Революции достоинства во власть пришли новые люди, но для радикального изменения системы их было недостаточно. Она дала трещину, но не сломалась. Изменения в стране - это постепенный процесс, главное, чтобы он не останавливался. После этих выборов в Верховной Раде будет в несколько раз больше новых людей - патриотов, профессионалов. Далее должны обновиться местные советы. Так постепенно уроки Майдана будут усвоены. Главное - каждому делать изменения там, где он может, говорит в интервью журналу "Країна" Валентина ВЕДРОВСКАЯ, общественный деятель, тренер по коммуникации.

 

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"Украинцы потеряли рациональность. Подобное было в 2004-м"

Евгений Глибовицкий, эксперт по стратегии

"Пока танцуешь, есть все: пятизвездочный отель, лимузин, деньги. А потом в один момент все исчезает"

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На улице 10 копеек увидел. Поднял. Это были самые крупные деньги за последние дни

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Подробности читайте в журнале "Країна" №27 (480) от 11 июля 2019 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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11
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