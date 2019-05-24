Самая низкая за 3 года: цена на молодой картофель обвалилась

Украинцы покупают как отечественной картофель, так и импортный из Азербайджана и Франции. Фото: AgroNews.ua

Ранний картофель стремительно подешевел. Цена упала до минимума за 3 года. Кроме того, сравнялась со стоимостью картофеля прошлогоднего урожая.

На рынке предложение раннего картофеля растет. Поэтому и цена на него падает, передает "Інфо-Шувар".

Украинцы покупают как отечественный картофель, так и импортный. Украинская продукция в опте стоит 9-17 грн/кг. Это минимум на 30% дешевле, чем было в прошлом году. Или на 15% меньше по сравнению с маем 2017 года.

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Импортной картофель Украина завозит из Азербайджана и Франции. Его продают по 20 грн/кг. Самым дешевым является азербайджанский. Правда объемы импорта сокращаются. На рынке появляется больше отечественного картофеля.

Картофель прошлогоднего урожая стоит 8-9 грн/кг в опте. Год назад цена была меньше в два раза.

В Украине перестала дорожать морковь. Даже немного подешевела. До этого цены росли в течение 6 недель. В этом сезоне отпускные цены на морковь достигли исторического максимума. В то же время спрос на нее среди покупателей упал. В начале прошлой недели торговля в этом сегменте практически остановилась. Чтобы быстрее продать морковь с овощехранилищ, фермеры начали снижать цены на нее. В среднем килограмм продавали по 16-20 грн.