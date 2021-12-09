С завтрашнего дня пластиковые пакеты под запретом – с чем пойти в магазин

 
Ексклюзивы
1/5
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1359
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 747
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 14490
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3231
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1665
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 324
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 621
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 612
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2538
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
18
6
4
21
5
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео
Все видео
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3348
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5823
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1296
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3978
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 936
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 207
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
четверг, 09 декабря 2021 22:28

С завтрашнего дня пластиковые пакеты под запретом – с чем пойти в магазин

  Комментировать
С завтрашнего дня пластиковые пакеты под запретом – с чем пойти в магазин
Вступает в силу закон о запрете пластиковых пакетов. Фото: UNN

С завтрашнего дня вступает в действие закон об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине.

Уменьшение объема использования в Украине полиэтиленовых пакетов пройдет в несколько этапов. С 10 декабря запрещается бесплатно распространять одноразовые пакеты в торговых сетях. До 2023 года в обращении в Украине должны остаться только экологические альтернативы полиэтилену.

Главная цель документа – предотвращение образования пластиковых отходов с учетом их вреда для окружающей среды. Подобные запреты уже действуют в Европейском Союзе.

Что и когда изменится

• с 10 декабря в торговых сетях запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Речь о пакетах с толщиной стенок более 50 микрометров, в которые покупатели обычно складывают приобретенные товары.

• с 10 марта 2022 г. вступит в силу запрет на использование тонких и сверхтонких пакетов; в заведениях торговли и общепита можно будет использовать исключительно биоразлагаемые пакеты. Сверхтонкие пластиковые пакеты останутся в качестве первичной упаковки для мяса, рыбы, льда и сыпучих продуктов.

• с 1 января 2023 года можно будет использовать только биоразлагаемые пакеты, все остальные – будут под запретом.

Как будут штрафовать нарушителей

Нарушителей закона с 10 декабря ожидает штраф от 1,7 тыс. грн., за повторное нарушение – от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

После 10 марта 2022 штрафы за первое нарушение будут составлять от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, при повторном нарушении – от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нет" пластиковым пакетам: Украинские школьники массово шьют экосумки

Заведения торговли и предприятия, предоставляющие услуги по использованию пластиковых пакетов, должны будут за свой счет утилизировать их остатки на своих объектах.

Какова альтернатива пакетам из пластика

Закон позволяет использовать биоразлагаемые или экологические пакеты, изготовленные из картофельного или кукурузного крахмала.

Еще до принятия указанного закона некоторые торговые сети начали постепенный переход на биопакеты и экосумки, так называемые "шопперы". Эти универсальные сумки из ткани или искусственной кожи достаточно крепкие и имеют большую вместимость.

Набирают распространение и многоразовые сумочки из полиэстера, которые можно стирать в стиральной машине. Довольно удобны также сверхпрочные бумажные пакеты, которые рассчитаны на большой вес и многократное использование.

В советское время, когда пластиковые пакеты еще были дефицитом, граждане массово использовали так называемые "авоськи". Плетеная сетка из натуральных или искусственных нитей значительно легче и компактнее сумки-шоппера. В настоящее время эта легендарная сетка, рассчитанная на большой вес, начинает возвращаться в Украину в качестве модного тренда.

Закон Украины "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" принят Верховной Радой 1 июня. Контролировать соблюдение этого закона Госпродпотребслужба будет путем плановых и внеплановых проверок магазинов, кафе, ресторанов и рынков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С завтрашнего дня пластиковые пакеты под запретом – с чем пойти в магазин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 40979
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 17496
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 14490
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 10665
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 10513
Экономика
Кабмин одобрил стратегию управления госдолгом до 2025 года: что изменится
Кабмин одобрил стратегию управления госдолгом до 2025 года: что изменится Просмотров: 72
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн 3 Просмотров: 603
Проверка доходов за четверть века - что ждет украинцев после налоговой амнистии
Проверка доходов за четверть века - что ждет украинцев после налоговой амнистии Просмотров: 3177
В правительстве назвали дедлайн, чтобы успеть забрать "Вовину тысячу"
В правительстве назвали дедлайн, чтобы успеть забрать "Вовину тысячу" Просмотров: 603
Разделение "Укрнафты" даст компаниям мотивацию наращивать добычу - эксперт
Разделение "Укрнафты" даст компаниям мотивацию наращивать добычу - эксперт Просмотров: 99
Больше всего комментируют
13
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
3
Зеленский выложил фото для "завидующих"
3
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
3
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
2
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
Голосов: 26999
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть