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С запуском "Северного потока-2" транзит газа через Украину прекратится - Гламаздин

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С запуском &quot;Северного потока-2&quot; транзит газа через Украину прекратится - Гламаздин
Вадим Гламаздин: "Украинская ГТС потребует существенного пересмотра режимов работы. Содержать ее в рабочем состоянии станет экономически нецелесообразным". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

Транзитное соглашение РФ с Украиной было подписано под давлением санкций. С запуском российского газопровода "Северный поток-2" функционирование украинской газотранспортной системы станет затратным и невыгодным для государства.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экс-советник председателя правления Нафтогаза Вадим Гламаздин.

"Что заставило Москву заплатить, пусть и в конце 2019 года? Санкции, – утверждает он. – Они поняли, что им придется подписать новое транзитное соглашение с Украиной. Потому что "Северного потока-2" не будет. А без урегулирования предыдущего спора они не могли этого сделать. Поэтому Газпром и рассчитался. Будет ли в Украине через три-четыре года такой рычаг давления – неизвестно.

В Европейском Союзе решение о санкциях должно поддержать правительство каждого государства-члена. Нынешнее немецкое правительство их не одобряет. Австрийское – тоже. Таких стран две или три, но этого достаточно, чтобы санкции не были наложены".

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После достройки "Северного потока-2" украинская ГТС может стать нерентабельной, считает Вадим Гламаздин.

"Транзит газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2" почти наверняка прекратится. Даже несмотря на действующий контракт до 2024 года. Собственно, это и является главной целью строительства газопровода. И РФ хорошо знает, как заставить европейцев согласиться на транзит через "Северный поток-2". Украинская ГТС потребует существенного пересмотра режимов работы. Содержать ее всю в рабочем состоянии, скорее всего, станет экономически нецелесообразным и маловероятным", – заключает эксперт.

Полное интервью с Вадимом Гламаздиным читайте в журнале "Країна"

Участок первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершен.

Укладка трубопровода была завершена 4 июня. 10 июня морские секции трубопровода, уложенные со стороны России и Германии, соединили, сообщается на сайте компании-оператора.

С 11 июня будут проводиться пусконаладочные работы для подготовки к заполнению газом.

Работы по укладке труб второй нитки продолжаются.

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