С сегодняшнего дня Украина нарастит импорт электроэнергии из Беларуси в 27 раз

С 8 ноября Украина нарастит импорт электроэнергии из Беларуси в 27 раз. Фото: pixabay.com

Украинские энергопоставщики 8 ноября намерены импортировать из Беларуси почти в 27 раз больше электроэнергии, чем днем ​​ранее.

Поставки пройдут по ровному графику – без перерывов, увеличения или уменьшения мощности – с 00:00 до 23:00 понедельника. Об этом следует из данных, опубликованных в воскресенье на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), сообщает ТАСС.

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Заявка сделана на 400 МВт, днем ​​раньше она составила 15 МВт.

В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро Коммьюнити".

Беларусь 2 ноября предоставила Украине около 3500 МВт аварийной помощи из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме. Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября.