С сегодняшнего дня Украина нарастит импорт электроэнергии из Беларуси в 27 раз

 
Ексклюзивы
1/5
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 3429
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2223
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 2871
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 9801
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1602
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5130
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 558
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4041
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1197
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 540
Фото
Все фото
6
4
5
3
6
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Нардепы шикуют: &quot;слуга народа&quot; носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Видео
Все видео
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8559
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 837
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1089
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6957
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4149
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 423
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
понедельник, 08 ноября 2021 06:59

С сегодняшнего дня Украина нарастит импорт электроэнергии из Беларуси в 27 раз

  Комментировать
С сегодняшнего дня Украина нарастит импорт электроэнергии из Беларуси в 27 раз
С 8 ноября Украина нарастит импорт электроэнергии из Беларуси в 27 раз. Фото: pixabay.com

Украинские энергопоставщики 8 ноября намерены импортировать из Беларуси почти в 27 раз больше электроэнергии, чем днем ​​ранее.

Поставки пройдут по ровному графику – без перерывов, увеличения или уменьшения мощности – с 00:00 до 23:00 понедельника. Об этом следует из данных, опубликованных в воскресенье на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), сообщает ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые страны Балтии полностью отказались от электроэнергии из России

Заявка сделана на 400 МВт, днем ​​раньше она составила 15 МВт.

В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро Коммьюнити".

Беларусь 2 ноября предоставила Украине около 3500 МВт аварийной помощи из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме.

Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С сегодняшнего дня Украина нарастит импорт электроэнергии из Беларуси в 27 раз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 5 Просмотров: 13608
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
5
 Просмотров: 10441
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
 Просмотров: 9801
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
3
 2 Просмотров: 7992
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 7803
Экономика
Валюта стремительно подешевела после выходных
Валюта стремительно подешевела после выходных Просмотров: 261
На следующей неделе примут решение об участии Украины в сертификации "Северного потока-2"
На следующей неделе примут решение об участии Украины в сертификации "Северного потока-2" Просмотров: 171
Меч и крылья: десантно-штурмовым войскам посвятили монету
Меч и крылья: десантно-штурмовым войскам посвятили монету Просмотров: 405
BlaBlaCar нарисовал Украину без Крыма - в сети компании досталось от пользователей
BlaBlaCar нарисовал Украину без Крыма - в сети компании досталось от пользователей Просмотров: 333
Украина получила $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций с начала года
Украина получила $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций с начала года Просмотров: 144
Больше всего комментируют
9
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
5
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4
В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета
2
Тимошенко "переплюнули" в выступлениях в Раде. Кто говорил больше
Голосов: 26915
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть