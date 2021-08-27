С Приватбанка уволят тысячи сотрудников

К 2024 году в Приватбанке сократят 300 отделений. Сейчас их 1250. А также собираются уволить почти 6 тыс. работников.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Операционные расходы банка хотят снизить с 11,4 до 8,3 млрд грн

Это должны сделать в рамках утвержденной Кабмином стратегии. Это позволит успешно продать банк, пишет OBOZREVATEL.

Операционные расходы банка хотят снизить с 11,4 до 8,3 млрд грн. Об этом написали в обращении профсоюза "Привата" к сотрудникам.

Члены профсоюза предлагают не сокращать людей, а урезать расходы на автопарк. По их словам, банк сначала пандемии закупил Toyota на 100 млн грн. Также предлагают сократить охрану, уменьшить расходы на рекламу в СМИ и сократить расходы. В обращении отметили, что у офиса "Океанмаш" в Днепре банк установил камеру за $10 тыс., А на заборы, которые месяцами не устанавливают, тратят 500 тыс. грн.

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В ближайшие три года Приватбанк намерены продать. Кабмин утвердил обновленную стратегию банка. К 2024 году в Приватбанке будет 1250 отделений и 15,5 тыс. персонала. Об этом написали в обновленной стратегии банка до 2024-го. Предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего" банка.