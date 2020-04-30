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понедельник, 04 мая 2020 07:10

С начала мая доллар продолжил дешеветь

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С начала мая доллар продолжил дешеветь
Доллар подешевел на 2 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 4 мая установил курс доллара на уровне 26,95 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 5 коп. Стоит 29,29 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,90 грн. Продают по 27,18 грн.

За евро предлагают 29,25 грн. Продают по 29,39 грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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