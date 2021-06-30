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четверг, 01 июля 2021 07:10

С начала июля доллар сменил стратегию

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С начала июля доллар сменил стратегию
Доллар подорожал на 5 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 1 июля установил курс доллара на уровне 27,22 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 4 коп. Стоит 32,34 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,10 грн. Продают по 27,20 грн.

За евро предлагают 32,25 грн. Продают по 32,42 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
01
июля

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