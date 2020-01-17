С какими банками судится НБУ

Национальный банк в Верховном суде обжалует решение в отношении 9 банков. Речь идет о Укринбанке, Крещатике, КСГ Банке, Финансовой инициативе, Премиум, Велесе, Киевская Русь, Новом, Астра Банке.
15 января 2020-го Нацбанк выиграл дело о ликвидации банка "Союз". Поэтому есть правовые основания ликвидировать банк "Союз", передает пресс-служба регулятора.
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Ранее с рынка банк вывели из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.
Таким образом, количество судебных решений в пользу НБУ по выведенным с рынка отдельным банкам выросло до 23.
Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который должен урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволять возвращать их прежним хозяевам.
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