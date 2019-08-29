С Газпрома взыскали $345 млн: подробности

Средства запретили переносить с территории Великобритании до окончания слушания апелляции российского Газпрома. Фото: Depositphotos

Газпром внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса $345 млн в рамках судебного дела с Нафтогазом.

Перечислил средства в рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража, говорится в финансовом отчете Газпрома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нафтогаз против Газпрома: суд Люксембурга объявил решение

Средства еще не поступили на счета Нафтогаза. Поскольку британский суд ждет решения апелляции Газпрома на решение арбитража.

Так, средства запретили переносить с территории Великобритании до окончания слушания апелляции российского Газпрома.

28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам 2-х арбитражных производств в Стокгольме, Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. В России с решением суда не согласны. Поэтому в мае Нафтогаз начал принудительно взыскивать долги через суды Швеции, Англии, Швейцарии и Голландии.