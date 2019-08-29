С Газпрома взыскали $345 млн: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 0
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 3762
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 8496
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 1503
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1359
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 2655
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 882
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1269
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1368
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 720
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 8523
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6282
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2484
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2655
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 1098
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
четверг, 29 августа 2019 15:20

С Газпрома взыскали $345 млн: подробности

  Комментировать
С Газпрома взыскали $345 млн: подробности
Средства запретили переносить с территории Великобритании до окончания слушания апелляции российского Газпрома. Фото: Depositphotos

Газпром внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса $345 млн в рамках судебного дела с Нафтогазом.

Перечислил средства в рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража, говорится в финансовом отчете Газпрома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нафтогаз против Газпрома: суд Люксембурга объявил решение

Средства еще не поступили на счета Нафтогаза. Поскольку британский суд ждет решения апелляции Газпрома на решение арбитража.

Так, средства запретили переносить с территории Великобритании до окончания слушания апелляции российского Газпрома.

28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам 2-х арбитражных производств в Стокгольме, Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. В России с решением суда не согласны. Поэтому в мае Нафтогаз начал принудительно взыскивать долги через суды Швеции, Англии, Швейцарии и Голландии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С Газпрома взыскали $345 млн: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным

Украинская писательница умерла в "телячьем" вагоне

Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык

Золотая эра дирижаблей завершилась катастрофой

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 33844
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20036
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора Просмотров: 17236
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
5
 Просмотров: 12052
Ребенок позвонил из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
Ребенок позвонил из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
5
 Просмотров: 11088
Экономика
Рубль на фоне сложной обстановки в мире
Рубль на фоне сложной обстановки в мире Просмотров: 378
Почему молочные продукты стремительно дорожают
Почему молочные продукты стремительно дорожают Просмотров: 189
ГП "Тростянецкий спиртовый завод" имеет разрешение на запуск работы от ГП "Укрспирт"
ГП "Тростянецкий спиртовый завод" имеет разрешение на запуск работы от ГП "Укрспирт" Просмотров: 90
Зеленскому передали шокирующие цифры реального состояния дел в Укрзализныце
Зеленскому передали шокирующие цифры реального состояния дел в Укрзализныце Просмотров: 909
Нашли способ, как увеличить ВВП Украины
Нашли способ, как увеличить ВВП Украины Просмотров: 288
Больше всего комментируют
7
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
6
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
2
Исследование показало, сколько украинцев смотрели "Слугу народа" до выборов
Голосов: 21478
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua