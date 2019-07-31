Съедобные букеты - идеальная работа для декрета

Фото: Виктория Дорошенко

Виктория Дорошенко из Одессы полтора года делает съедобные букеты. Девушка рассказала Gazeta.ua, что его вдохновило и как будет развивать свой бизнес.

"С детства-творческий человек. Никогда не думала, что результат моего творчества может быть таким вкусным, До этого делала маникюр. По образованию парикмахер-модельер и мастер маникюра. Вышла замуж. Ушла в декрет. Ногти приносили большую прибыль, но пришлось закончить работу. Влияло на здоровье", - говорит Виктория

На день рождения друга решила сделать подарок своими руками. Первый букет сделала из маленьких банок алкоголя, лимона и копченостей. Гостям так понравилось, что начали заказывать такие подарки.

Автор: Виктория Дорошенко Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

"Сарафанное радио сделало свое дело. Начали звонить люди и заказывать. Продукты покупаю сама. В среднем на мужской букет с алкоголем и нарезкой идет 400 гривен. За готовый букет беру 650. Крупнейший заказали работники крупной компании. На подарок шефу. Это была большая плетеная корзина с фруктами. Даже два ананаса туда положили. Один из самых дорогих. Стоит 1500 гривен", - говорит одесситка.

Люди говорят, из чего хотят букет. Дальше – просыпается моя фантазия. Не делаю никаких эскизов. Эти идеи возникают в голове. Потом переношу это в коробку. Муж во всем помогает. Своими руками делает коробки и корзинки для букетов. Дает советы, какой букет будет выглядеть лучше.

Автор: Виктория Дорошенко Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

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"Дарить съедобные букеты можно когда хочешь. Людям нравятся детские букеты. Большинство – сладкие. Кладу туда зефир, шоколад, чупа-чупсы, жвачки. Все, чего хочет заказчик. Иногда приходится отказывать. Когда звонят за один день и хотят что-то заоблачное. У меня может не быть вдохновения. Тай продукты свежие надо купить", - объясняет Виктория.

Автор: Виктория Дорошенко Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

Это идеальная работа для декрета. Да еще и прибыль приносит. Если делать букеты раз в два дня, за месяц можно получить – 4000 гривен. Один букет делаю за минут 40. Никогда не повторяюсь. Каждый раз придумываю новый дизайн. Иногда приходилось работать несколько часов. Не все получалось. Учила флористику. Перечитала море литературы и пересмотрела миллионы видео, чтобы разобраться во всех нюансах.

Автор: Виктория Дорошенко Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

"Рекламу делают люди. Все, что имею-это страницу в интернете. Здесь очень хорошо срабатывают слухи. Имею несколько десятков клиентов. В день могу сделать 2-3 заказа. На будущее имею грандиозные планы. В ближайшие 2 года планирую открыть студию. Обучать девушек, которые тоже хотят делать букеты", - рассказала Виктория Дорошенко.

Автор: Виктория Дорошенко Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

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