С 1 мая может начать действовать годовая цена на газ - проект решения

Проект решения планируют рассмотреть 5 марта. Фото: pexels.com

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая. Проект решения планируют рассмотреть 5 марта.

Если постановление примут, то цена будет действовать с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года, говорится в проекте решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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"Принятие указанного проекта постановления позволит бытовым потребителям потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года. При этом, все поставщики природного газа, которые будут иметь намерение осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах ", - говорится в документе.

Согласно документу, поставщик не будет иметь права в течение периода действия базового годового предложения менять цену природного газа. Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставок бытовому потребителю, но продлится до конечного срока.

Принятое постановление вступит в силу с 1 мая 2021 года, но не ранее дня, следующего за днем ​​его опубликования на официальном сайте НКРЕКП.

В апреле-июне 2021 года поставщики газа должны представить годовые тарифы.