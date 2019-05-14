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вторник, 14 мая 2019 11:36

С 1 июля должен запуститься рынок электроэнергии - Гройсман

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С 1 июля должен запуститься рынок электроэнергии - Гройсман
Фото: LIGA.net

По информации премьер-министра Владимира Гройсмана, Министерство энергетики и угольной промышленности нарабатывает нормативную базу для запуска нового рынка.

Об этом он сообщил в интервью информагентству "Интерфакс-Украина".

"Закон о рынке электроэнергии был наработан вместе с нашими международными партнерами. Он принят парламентом и предусматривает введение рынка электроэнергии с 1 июля в соответствии со всеми международными стандартами. Поэтому сейчас во исполнение закона Минэнерго нарабатывает нормативную базу для его внедрения", - завил Гройсман.

Премьер-министр считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.

"Для меня же очень важно, чтобы любые новации не привели к повышению цен на электроэнергию для людей", - подчеркнул он.

На июль 2019-го в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017-го. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка.

Закон "О рынке электрической энергии" имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС.

Для населения тарифы на электроэнергию не вырастут. С целью сохранения приемлемых для населения тарифов компенсацию разницы между рыночной и регулируемой ценами электроэнергии для бытовых потребителей будут производить за счет прибыли Энергоатома.

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