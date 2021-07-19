Рынок земли: зарегистрировали 1 тыс. сделок по продаже участков

По состоянию на 19 июля в Украине зарегистрировали 1107 земельных сделок.

Автор: Елена Луценко Всего по регионам зарегистрировали соглашения относительно 1530 га

Больше всего - на Полтавщине. Там насчитали 166 сделок по продаже земли на площади 351,3 га. На втором месте Харьковская область. Там провели 65 сделок на 237,2 га.

Всего по регионам зарегистрировали соглашения на 1530 га.

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"Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 3804 нотариуса. Всего заявлений - 4246, из них согласовано 3729, в очереди на рассмотрение - 26. Отказ получили 491", - сообщили в Минагрополитики.

1 июля в Украине заработал рынок земли. С тех пор сформировалась средняя минимальная цена участков. Она составляет почти $1 тыс. за 1 га. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.