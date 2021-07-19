Рынок земли: зарегистрировали 1 тыс. сделок по продаже участков

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 9
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 423
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 423
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1323
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 666
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 783
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 3582
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1647
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 5130
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 837
Фото
Все фото
11
3
3
7
14
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Видео
Все видео
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Интервью
1/5
"Очень умное и хорошо написано, но неинтересно" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и хорошо написано, но неинтересно" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 63
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 423
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 774
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2268
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 621
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 468
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
понедельник, 19 июля 2021 15:18

Рынок земли: зарегистрировали 1 тыс. сделок по продаже участков

  Комментировать

По состоянию на 19 июля в Украине зарегистрировали 1107 земельных сделок.

Автор: Елена Луценко
  Всего по регионам зарегистрировали соглашения относительно 1530 га
Всего по регионам зарегистрировали соглашения относительно 1530 га

Больше всего - на Полтавщине. Там насчитали 166 сделок по продаже земли на площади 351,3 га. На втором месте Харьковская область. Там провели 65 сделок на 237,2 га.

Всего по регионам зарегистрировали соглашения на 1530 га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все скупят олигархи": развеяли мифы о рынке земли в Украине

"Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 3804 нотариуса. Всего заявлений - 4246, из них согласовано 3729, в очереди на рассмотрение - 26. Отказ получили 491", - сообщили в Минагрополитики.

1 июля в Украине заработал рынок земли. С тех пор сформировалась средняя минимальная цена участков. Она составляет почти $1 тыс. за 1 га.

К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рынок земли: зарегистрировали 1 тыс. сделок по продаже участков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

В московской тюрьме умер украинский политик

Композитор дал последний концерт

Князья разбили половцев на Днепре

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 9424
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 4320
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 Просмотров: 3321
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 3258
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
 Просмотров: 3096
Экономика
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
 Просмотров: 18
Коммуналка, кредиты и штрафы: резко выросли долги украинцев
Коммуналка, кредиты и штрафы: резко выросли долги украинцев Просмотров: 117
Появится новая 5-гривневая монета
Появится новая 5-гривневая монета Просмотров: 333
"Метинвест" начал строить в Мариуполе политехнический университетский комплекс
"Метинвест" начал строить в Мариуполе политехнический университетский комплекс Просмотров: 90
В НБУ посчитали суммы, которые украинцы держат на депозитах
В НБУ посчитали суммы, которые украинцы держат на депозитах Просмотров: 207
Больше всего комментируют
4
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
2
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
Голосов: 26690
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть