Рынок земли работает, но непрозрачно - Милованов

Милованов рассказал о рынке земли. Фото: РБК

Рынок земли работает, но он не является прозрачным.

Его как раз и планируют запустить для того, чтобы появились инвестиции, рабочие места, новые компании - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Эспресо.TV.

"Что касается рынка земли. В этой области есть небольшая проблема. Тот, кто является собственником, не всегда работает на земле. А тот, кто работает на земле не всегда является собственником. Он использует такой механизм как долгосрочная аренда. Он нормальный, но имеет определенные риски. Эти риски не позволяют запустить настоящий рынок финансирования для аграриев с длинными и дешевыми деньгами. Фермер сейчас хочет работать и создавать продукцию с большей добавочной стоимостью, но для этого ему нужны инвестиции", - сказал Милованов.

"Рынок земли есть. Он существует, но он не прозрачен. Он не полностью чист, немного теневой. Он не без юридических рисков, и поэтому трудно заводить долгосрочное финансирование", - добавил министр.

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Напомним, что Верховная Рада Украины рассмотрела 184 поправки ко второму чтению законопроекту о рынке земли.