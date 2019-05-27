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Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля текущего года – вице-президент ЕК Шефчович

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Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля текущего года – вице-президент ЕК Шефчович
Шефчович собирается в ближайшее время обсудить рынок электроэнергии с президентом Владимиром Зеленским. Фото: rbc.ua

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что первоочередными задачами для новой украинской власти станет реализация реформ в сфере экономики и энергетики, и в частности скорейшая либерализация рынка электрической энергии.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

"Чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы с 1 июля заработал либерализированный рынок электроэнергии", - подчеркнул европейский чиновник.

Шефчович также отметил, что собирается в ближайшее время обсудить эти вопросы с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я уже имел возможность обсудить эти вопросы с премьер-министром, с украинской властью, и несколько позже буду иметь возможность говорить на эту тему с его высокопревосходительством Президентом Украины", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что от того, насколько успешно Украине удастся внедрить экономические реформы, и реформы в сфере энергетики будет зависеть, получит ли она очередной транш макрофинансовой помощи от западных партнеров.

"В этом отношении у президента будет очень быстрый старт, потому что уже на этой неделе в Украину прибывает миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского Союза (ЕС), где дискуссия сосредоточится на вопросах экономики. Мы все верим в то, что эти переговоры пройдут успешно, поскольку именно от успеха этих реформ зависит, будет ли программа МВФ, и, соответственно, сможет ли ЕС предоставить Украине макрофинансовую помощь, которая является исключительно важной для финансовой стабильности Украины", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

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