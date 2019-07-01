Рынок электроэнергии готов к полному запуску

Рынок электроэнергии запустят сегодня. Фото: РБК

Государственное предприятие "Оператор рынка" отчиталось о возобновлении работы программного комплекса, который блокировал запуск рынка электрической энергии.

"Дееспособность программного комплекса XMtrade®/PXS для возможности осуществления торгов на внутреннесуточном рынке восстановлено! Приглашаем участников рынка к торгам", - говорится в сообщении, опубликованном в ночь на понедельник 1 июля.

Накануне поздно вечером представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в воскресенье в 15.00 должен был запуститься внутреннесуточный рынок (ВСР), но этого по состоянию на 23.00 так и не произошло. Таким образом запуск рынка электроэнергии был на грани срыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент продолжает курс реформ - рынок электроэнергии вводится с 1 июля

Новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019, в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии".