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понедельник, 23 ноября 2020 13:31

Руководство УЗ отказалось от прозрачности и свернуло планы компании по выходу на IPO

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Руководство УЗ отказалось от прозрачности и свернуло планы компании по выходу на IPO
Иракли Эзугбая: "Возможности реализовать ІРО в УЗ пока не вижу"

Команда бывшего главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова готовила IPO компании. Но с приходом нового менеджмента во главе с Владимиром Жмаком, эти планы свернули. Более того, ответственный за коммерческое направление работы УЗ топ-менеджер Ираклий Эзугбая признал, что его опыт выхода компании на IPO в Грузии был провальным.

В этом Эзугбая признался сам в интервью изданию mintrans.

По его словам, выход на ІРО инициатива хорошая, и она призвала увеличить прозрачно детальности компании, но возможности реализовать ее в УЗ он пока не видит.

"Это хорошая инициатива, она может увеличить прозрачность и уровень операционной деятельности. Но я не вижу возможности сделать это раньше чем через следующие два года", - сказал он.

Грузинский менеджер также добавил, что пока предлагает УЗ переходной период, ориентированные не на прозрачность, а на оптимизацию бизнес-процессов.

Отвечая на вопрос касательно его личного опыта на примере грузинской железной дороги по выводу компании на ІРО, Эзугбая признал, что он был провальным.

"Совместно с Goldman Sachs и J.P. Morgan мы вышли на рынок, разместив на бирже 25% акций компании. На следующем этапе цена, которую мы получили, не соответствовала ожиданиям учредителя, поэтому премьер-министр Грузии решил отказаться от этой идеи", - сказал чиновник.

Напомним, что вмешательство Эзугбая в бизнес-процессы УЗ уже спровоцировали очередной кризис. По итогам октября, украинская железная дорога, из-за его решения по пересмотру ставок на перевозку грузов, понесла убытки в размере порядка 400 млн грн.

Кроме того, компании, работающие по долгосрочным контрактам с УЗ вследствие одностороннего снижения суточного тарифа для всех, кроме них, заявили о разрушении рыночной конкуренции.

На действия Эзугбая бизнес потребовал реакции от профильного министра и главы УЗ Жмака.

Также напомним, что каденция Эзугбая в качестве руководителя грузинской железной дороги закончилась скандалами и уголовным преследованием.

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