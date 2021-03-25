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четверг, 25 марта 2021 10:28

Rozetka создает собственную платежную систему по примеру Amazon

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Rozetka создает собственную платежную систему по примеру Amazon
Речь о снижении расходов на комиссию за обработку банковских платежей. Фото: facebook.com/chechotkin

Крупнейший украинский интернет-супермаркет Rozetka планирует создать собственную платежную систему. Она нужна, чтобы снизить комиссию за обработку банковских платежей при покупке.

Компания ждет получения лицензии, сообщил основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Наша цель - чтобы было удобнее в один клик оплачивать заказы, как, например, оплачивают в Amazon. Наша цель - чтобы это было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя цену этой транзакции", - сказал он.

Речь идет о снижении расходов на комиссию за обработку банковских платежей, которая может составлять от 1,6-1,8% до 3%. Эта комиссия делится между банком-эмитентом покупателя, который получает 1,6%, и банком, которому принадлежит POS-терминал магазина.

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Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. Впоследствии компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркет.

19 февраля 2021 года депутаты в первом чтении поддержали законопроект о платежных услугах по осовремениванию регулирования рынка платежей и перевода средств. Этот проект закона вводит ряд правил для работы платежных услуг в Украине. Ко второму чтению в нем может появиться норма о том, что государство сможет ограничивать комиссию за обработку карточных платежей.

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