"Роттердам+" заставляет украинские шахты повышать эффективность - Вовк

Глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк считает, что введение формульного принципа позволяет избежать злоупотреблений. Фото: Facenews.ua

Введение формульного механизма определения цены энергетического угля позволило уйти от ручного управления и снизить государственные дотации угольной отрасли. Об этом глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил в интервью, опубликованном интернет-изданием "Экономическая правда".

"На самом деле наша задача - отойти от ручного управления и перейти к прозрачным механизмам расчета цены. Раньше индикативная цена определялась волевым решением министра или вице-премьер-министра. На момент принятия решения было очевидно, что у Украины недостаточно источников угля. Было очевидно, что большая часть добычи неконкурентная", - прокомментировал он обстоятельства, предшествующие принятию формулы "Роттердам+".

"Раньше у страны были два варианта. Первый - казаться красивыми, ставить низкие цены, при этом параллельно из госбюджета выделять много средств государственным шахтам. Последняя рекордная цифра была в 2014 году - 10 миллиардов гривен. В 2013-м было 16 миллиардов гривен. По тому курсу - два миллиарды долларов. По текущему курсу это 52 миллиарды гривен. Как только устанавливаются рыночные цены, появляется мерило эффективности. Если компания зарабатывает, ей не нужны дотации. Если теряет - государство должно определиться: субсидировать или нет. Такой подход и был выбран", - подчеркнул Дмитрий Вовк.

Глава энергетического регулятора считает, что введение формульного принципа позволяет избежать злоупотреблений.

"В 2015 году что на газовом рынке, что на рынке энергетического угля доминировал подход "затраты плюс". Он является архаичным, потому что в нем море возможных манипуляций. Чтобы от этого уйти, нужно выбрать бенчмарк (рыночный индикатор цены. – Gazeta.ua). Он был выбран", - сказал он.

В апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь API2 (порт Роттердам). Как сообщалось, оптовая рыночная цена установлена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), влияет только на тариф для промышленных потребителей. Тарифы на электроэнергию для населения Украины остаются самыми низкими в Европе.