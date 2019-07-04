"Роттердам+" сыграл свою роль, но в новой модели рынка формулы уже нет - энергоэксперты

Енергоексперт Валентин Землянский прокомментировал прекращение действия методики "Роттердам плюс". Фото: REUTERS

До введения нового оптового рынка электроэнергии методика "Роттердам плюс" использовалась для определения стоимости угля в тарифе тепловой генерации, но в новом конкурентном рынке она прекратила свое действие.

Такое мнение высказал энергоэксперт, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"Когда рассчитывалась стоимость килловат – час (кВт⋅ч) тепловой генерации, там одна из составляющих - это уголь. Для того, чтоб посчитать стоимость угля, использовалась формула "Роттердам плюс". Потому что раньше стоимость энергии разделенной тепловой станции учитывалась в общей оптово-рыночной цене. Цена угля имела свое влияние на формирование оптовой цены. Сейчас этого нет. Сейчас цена формируется между продавцом и покупателем. То есть в Роттердаме плюс по определению нет никакой необходимости", - сообщил энергоэксперт.

По его словам, сейчас при новой модели рынка тепловые станции уже не продают свою электроэнергию на оптовый рынок, оператором которого было госпредприятие "Энергорынок". "Тепловики продают (выработаную электроэнергию – ред.) потребителям, трейдерам, которые покупают на бирже. То есть в этом принципиальная разница. Поэтому как формируется цена тепловой энергии - это теперь проблема производителя. То есть самой генерации. Они могут считать, как им заблагорассудится. Это уже никак не влияет на ситуацию в целом в стране", - отметил Валентин Землянский.

До реформы все генерирующие компании продавали произведенную электроэнергию госпредприятию "Энергорынок" по цене, установленной государством. У "Энергорынка" электроэнергию закупали облэнерго. Дальше электроэнергию поставляли потребителям операторы распределительных сетей. С введением нового рынка появилась возможность прямых договоров между производителями электроэнергии и потребителями. Также есть возможность не только покупать электроэнергию по прямым договорам, но и через аукционы.

Землянский подчеркнул, что "Роттердам плюс" сыграл свою позитивную роль, но формула окончательно прекратила свое действие с введением новой модели рынка. По его мнению, уже нет смысла говорить о "Роттердам плюс" и "Роттердам минус" в новой модели энергорынка. "Вся эта история с "Роттердам минус" чисто политическая, пиарная тема, которая под собой не имеет никаких экономических обоснований", - считает эксперт.

В свою очередь директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев уверен: формула "Ротердам плюс" была чрезмерно демонизирована.

"Если говорить именно о рынке электроэнергии, то влияние использования котировок api2 при определении оптовой стоимости электрической энергии - незначительно. В Украине отсутствует рынок энергетического угля. И это подтвердил Антимонопольный комитет. В своих рекомендациях 2015-2016 года комитетом было сказано, что желательно привязать стоимость энергетического угля не к "хотелкам" отдельных компаний или должностных лиц, а к какому-то известному и применяемому в Европе показателю. Был выбран один из таких показателей - api2 ("Роттердам плюс"). Он действительно широко применяется, известен и никем не оспаривается в Европе", - объяснил Геннадий Рябцев.

По его словам, проблема была не в формуле. "Поскольку цена этого энергетического угля была привязана к этому показателю, то стоимость тепловой энергии, получаемой из того же самого угля, на тех же самых ТЭС, возросла. Это не имело никакого отношения к рынку электрической энергии. Это имело отношение к рынку жилищно-коммунальных услуг, в частности, услуги отопления. Фактически с 1 июля эта формула уже не используется", - отметил Геннадий Рябцев.

Как ранее сообщалось, с 1 июля действие формулы ценообразования на уголь "Роттердам плюс" прекратилось в связи с запуском нового рынка электроэнергии.