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"Роттердам+" спас угледобывающую отрасль и установил справедливую цену - эксперты

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&quot;Роттердам+&quot; спас угледобывающую отрасль и установил справедливую цену - эксперты
Эксперты прокомментировали журналистам работу формулы "Роттердам +". Фото: adslegal .com.ua

Введение формулы "Роттердам+" улучшило экономику угледобывающих предприятий, поскольку позволило продавать уголь по справедливой цене.

Об этом заявили эксперты в комментариях журналистам.

"В 2014-2015 годах, до того, как ввели "Роттердам+", генерирующие компании несли колоссальные убытки. Тогда, когда Украина, к сожалению, стала импортировать уголь, который до этого долгие годы не импортировала для производства электроэнергии, актуализировался вопрос, связанный с ценообразованием. Поэтому введение формулы "Роттердам+", в значительной степени повлияло на то, что поставки были обеспечены даже в проблемные периоды, когда цена импортного угля была достаточно высокой, а нужно было чем-то платить трейдерам", – заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его мнению, переход на формульное ценообразование позволил угледобывающим предприятиям продавать уголь по справедливым, определяемым рынком ценам, способствовал улучшению экономики угледобывающих предприятий и увеличению их выручки.

"Нужно было бы привести к тому, чтобы угледобывающие предприятия продавали свой уголь по ценам, определяемым рынком, и справедливым. Чтобы они не несли убытков. Или не несли убытков производители электроэнергии, которые вынуждены часто были покупать дорогой импортный уголь, а тариф у них рассчитывался таким образом, что он не позволял им полностью эти издержки покрывать. Цель этой схемы была в том, чтобы эти искривления, эти диспропорции как-то ликвидировать", – подчеркнул Марунич.

В свою очередь внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех подчеркнул, что "Роттердам+" давал возможность производителям нормально планировать бизнес-процесс.

"Определение оптовой рыночной цены по формуле давало возможность производителям строить свои бизнес-процессы, знать, сколько они будут зарабатывать, сколько будут тратить угля, сколько могут потратить на этот уголь", – отметил Чех.

Председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко считает, что введение формулы "Роттердам+" стало спасением для отрасли. "Учитывая то, что в 2014-2015-2016 годах у отрасли забрали бюджет, то "Роттердам+" – это было спасение отрасли", – заявил он.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова, а также сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+".

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, которым утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

Обозреватель
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