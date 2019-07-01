"Роттердам+" прекратил свое действие

Данное решение объясняется необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины. ФОТО: Hyser

Действие формулы "Роттердам+" прекратилась с 1 июля 2019 в связи с переходом к новому рынку электроэнергии.

Согласно постановлению НКРЕКП, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу ряд нормативных документов, которые ранее регламентировали работу украинской энергетики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Роттердам+" закончился - Герус о скандальной формуле

Утратившим силу постановление НКРЕКП №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозированной оптовой цены электроэнергии", более известная как "Роттердам+".

Данное решение объясняется необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины.

С 1 июля в стране начинают действовать нормы закона "О рынке электрической энергии", принятого 2017 года. Прописаны в документе правила предусматривают либерализацию модели доставки электроэнергии от генерирующих компаний к потребителям и существенно изменяют порядок расчетов.