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"Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену на уголь на данный момент - Богданов

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&quot;Роттердам+&quot; обеспечивает самую низкую цену на уголь на данный момент - Богданов
Сейчас Украина не имеет возможности резко увеличить собственную добычу. Фото: depositphotos.com

Формула "Роттердам+" на сегодня дает самую низкую цену на уголь, она была эффективным прозрачным инструментом, который обеспечивал бесперебойную работу украинской электроэнергетики.

Об этом написал заместитель председателя Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Руслан Богданов на своей страничке в Facebook.

"Из всех возможных вариантов закупки угля самый выгодный получается, если считать по методике "Роттердам+". Потому, что при покупке угля в Колумбии или США цена будет 1,9 тыс. грн за тонну, при покупке в ЮАР – 1,8 тыс. грн за тонну. А если считать по "Роттердам+", получается – 1,7 тыс. грн. за тонну. Для справки: цена покупки угля у наших госшахт составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 4 тыс. грн)", - написал Богданов.

Он отметил, что для подготовки к отопительному сезону Украине необходимо сейчас наращивать импорт угля, поскольку его запасы на складах на данный момент почти вдвое ниже, чем в августе прошлого года, а возможностей резко увеличить собственную добычу нет.

"С запасами угля дела обстоят неважно – сейчас его на складах почти вдвое меньше, чем в августе прошлого года. По состоянию на данный момент, в среднем за день на угольные склады загружается 49 тыс. т угля, а расходуется 73 тыс. т. При таких темпах угля на складах ТЭС хватит до середины октября. Как раз к началу отопительного сезона уголь может закончиться, если не активизировать его загрузку на склады. Резко активизировать внутреннюю добычу не получится, поэтому нужно наращивать импорт", - полагает Богданов.

По его мнению, так называемое дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, а обвинения правоохранителей о нанесении ущерба в связи с ее внедрением безосновательны.

"Не берусь судить насчет юридической составляющей, но с экономической точки зрения, как минимум, не все так просто – если по методике "Роттердам+" получается самая низкая цена, то теряется смысл обвинений в нанесении ущерба. Тот факт, что расчет по методике "Роттердам+" обеспечивает наиболее низкую цену, однозначно указывает – формула "Роттердам+" была эффективным прозрачным инструментом, обеспечивающим бесперебойную работу украинской электроэнергетики", - подчеркнул Богданов.

Напомним, ранее экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков также отмечал, что формула "Роттердам+" дает самую низкую цену угля на сегодня.

Ряд экспертов заявляли, что дело "Роттердам+" свидетельствует о некомпетентности и политической ангажированности НАБУ, поскольку примененная в формуле методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы, целесообразность и экономическая обоснованность ее использования в Украине не вызывает сомнений.

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