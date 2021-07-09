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пятница, 09 июля 2021 17:41

Рост тарифов и подорожание проезда - какие последствия скачков инфляции

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Инфляция в Украине в июне снизилась и составила 0,2%. С начала года была 6,4%, сообщает Госстат.

Автор: Елена Луценко
  На 0,7% выросли цены на алкогольные напитки
На 0,7% выросли цены на алкогольные напитки

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. На 16% за месяц подешевели яйца. Это самый большой показатель удешевления, пишет LIGA.

На 2,8-0,4% снизились цены на фрукты, овощи, молоко, сало, свинину. На 3,4-0,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

На 0,7% выросли цены на алкогольные напитки. Сигареты подорожали на 1,2%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 0,4%. Это произошло за счет роста платы за содержание домов и придомовых территорий.

Газ прибавил в цене 0,7%.

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Цены на транспорт выросли на 1%. Подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 2,4% соответственно.

В Украине возник дефицит сахара. Из-за этого резко выросли цены на кондитерские изделия, сократилось производство хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков.

Цены на сахар в Украине почти вдвое выше, чем на Лондонской бирже. Так продолжается 10 месяцев. В течение этого времени цена на сахар в Украине постоянно превышала мировые цены на 30-40%.

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Дата
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