Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины

Товарооборот за первые три месяца 2021 года составил $28,8 млрд. В Украину ввезли товаров на $15,1 млрд. Это на $1,6 млрд больше, чем в прошлом году. Экспорт составил $13,7 млрд - на $1,5 млрд больше по сравнению с прошлым годом.
Больше всего товаров в Украину завезли из Китая - на $2,3 млрд, Германии - $1,3 млрд, России - $1,2 млрд, сообщает Государственная таможенная служба Украины. В основном это: минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки, котлы, машины, оборудование, механические устройства, средства наземного транспорта.
Больше всего украинских товаров продали в Китай - на $1,9 млрд, Польшу - $1 млрд, Турцию - на $881 млн. В частности, черных металлов на $2,7 млрд, зерна - на $2,2 млрд, руды - на $1,8 млрд.
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В пятерку стран-торговых партнеров Украины входят:
- Китай - 15%
- Польша - 7,3%
- Германия - 6,7%
- Российская Федерация - 6,3%
- Турция - 5,2%.
В этом году в Украину завезли почти 60 тыс. т картофеля. В денежном эквиваленте импорт достиг более $ 12 млн. Украина отправила на экспорт 26 т картофеля на сумму $ 9 тыс.
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