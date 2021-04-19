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понедельник, 19 апреля 2021 16:48

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины

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Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины
Украина в первом квартале продала зерна зерна на сумму $2,2 млрд. Фото: Елена Луценко

Товарооборот за первые три месяца 2021 года составил $28,8 млрд. В Украину ввезли товаров на $15,1 млрд. Это на $1,6 млрд больше, чем в прошлом году. Экспорт составил $13,7 млрд - на $1,5 млрд больше по сравнению с прошлым годом.

Больше всего товаров в Украину завезли из Китая - на $2,3 млрд, Германии - $1,3 млрд, России - $1,2 млрд, сообщает Государственная таможенная служба Украины. В основном это: минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки, котлы, машины, оборудование, механические устройства, средства наземного транспорта.

Больше всего украинских товаров продали в Китай - на $1,9 млрд, Польшу - $1 млрд, Турцию - на $881 млн. В частности, черных металлов на $2,7 млрд, зерна - на $2,2 млрд, руды - на $1,8 млрд.

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В пятерку стран-торговых партнеров Украины входят:

- Китай - 15%

- Польша - 7,3%

- Германия - 6,7%

- Российская Федерация - 6,3%

- Турция - 5,2%.

В этом году в Украину завезли почти 60 тыс. т картофеля. В денежном эквиваленте импорт достиг более $ 12 млн. Украина отправила на экспорт 26 т картофеля на сумму $ 9 тыс.

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19
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