Россия нанесла ущерб Украине более чем в $54 млрд - экономисты

Россия нанесла ущерб Украине более $54 млрд.

Об этом сообщает KSE Institute (аналитический центр при Киевской школе экономики) совместно с Офисом Президента Украины и Министерством экономики в Facebook.

"Лишь за первые 10 дней войны погибли более 1400 гражданских граждан нашей страны, из них более 50 детей. Уничтожены или повреждены многочисленные важные инфраструктурные объекты, десятки школ, больниц, мостов, аэропортов, дорог, более 1600 жилых домов, а также самый большой самолет в мире "Мрія" Мы не сможем вернуть жизнь наших граждан, погибших в этой войне, но мы обязательно победим и отстроим нашу Украину", - отметила Первая вице-премьер-министр Украины, министерша экономики Юлия Свириденко.

Автор: facebook.com/KyivSchoolOfEconomics KSE Institute, Офис Президента и Министерство экономики положили начало проекту "Россия заплатит"

На сайт поступило более 1800 сообщений граждан, правительства, местных органов власти о потерях и повреждениях по всей стране. В настоящее время повреждены и/или полностью разрушены по меньшей мере 200 образовательных учреждений, 30 заведений здравоохранения, 8 церквей, 1600 жилых домов, 19 административных зданий, 23 завода/их склады, 12 аэропортов, 5 ТЭС/ГЭС и т.д.

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Кроме того, разрушены/выведены из строя более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, 12 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и т.д. Общая оценочная стоимость поврежденных/разрушенных объектов, по предварительной оценке КSЭ, в случае их полного разрушения может составлять до 1,5 триллиона гривен или до 54,3 миллиарда долларов США.

Стоимость восстановления этих потерь, вероятно, будет значительно больше, ведь будут необходимы демонтаж разрушенных зданий/объектов и восстановление значительного количества из них с нуля. Также не все граждане или органы власти могли зафиксировать потери.

Создали сайт "Россия заплатит" для сбора информации о вреде, причиненном оккупантами. Это совместная инициатива KSE Institute, Офиса президента и Министерства экономики.