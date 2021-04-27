Российско-казахский холдинг тормозит интеграцию Украины в ЕС

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Российско-казахский холдинг "Kusto group", имеющий монополию на производство асбестовой строительной продукции в Украине, блокирует запрет опасного для здоровья асбеста и этим блокирует выполнение Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Как российско-казахское лобби пытается сохранить производство опасного асбеста и заблокировать евроинтеграцию Украины".

Еще в 2017 году лобби "Kusto group" смогло через Кассационный административный суд Украины отменить приказ Министерства здравоохранения Украины №339, которым Минздрав пытался утвердить государственные санитарные нормы и правила "О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста, материалов и изделий, содержащих асбест".

После этого нужную норму внесли в законопроект №4142 "О системе общественного здоровья", который предусматривает запрет асбеста. Однако против него сейчас развернули информационную кампанию, ставя одновременно под угрозу Соглашение об ассоциации с ЕС и здоровье украинцев.

Глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что "очень многие не хотят", чтобы законопроект был принят. Проект закона получил около 900 поправок.

"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем сейчас письма с требованиями убрать норму, запрещающую асбест. А асбест - это шифер", - заявил Радуцкий.

Минздрав в ответе на запрос Цензор.НЕТ отметил, что "учитывая сопротивление на любые действия относительно запрета использования асбеста и асбестосодержащих материалов" он "всячески поддерживает" внедрение норм, предусмотренных 27 статьей законопроекта 4142.

Международные организации и парламентарии иностранных государств обратились к спикеру Рады Разумкову и главе медицинского комитета Радуцкого с призывом запретить асбест и не подвергаться влиянию политических и экономических групп.