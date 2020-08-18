Российское топливо обложили пошлиной: решение правительства

Правительство приняло постановление 17 августа. Фото: kmu.gov.ua

Кабмин повторно ввел спецпошлины на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и угля из России.

Соответствующее постановление от 17 августа опубликовали на сайте правительства. Оно будет действовать до 31 декабря 2020 года, или пока РФ не отменит дискриминационные действия в отношении Украины.

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Спецпошлина в размере 4% вводится для дизтоплива, которое импортируются из России трубопроводным транспортом. Для газов сжиженных и углеводородов - 3%. 65% пошлины ввели для угля, кроме антрацитового, битуминозные, коксующегося для использования в металлургической и коксохимической промышленности.

Предыдущее постановление правительства от 17 июля 2019 года вводило пошлину в размере 3,75% на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом. С 1 октября 2019 года оно увеличилось до 4%. Пошлина на поставки сжиженного углеводородного газа с 1 августа составило 1,75%, с 1 октября - 3%.