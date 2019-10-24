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четверг, 24 октября 2019 13:18

Российский суд обязал Украину выплатить $112 млн: подробности

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Российский суд обязал Украину выплатить $112 млн: подробности
Верховный суд России постановил взыскать с Украины $112 млн. Фото: bigenergy.com.ua

Кассационную жалобу Украины на решение о взыскании $112 млн и процентов в пользу российской компании "Татнефть" из-за потери доли в "Укртатнафте" отклонили. Решение принял Верховный суд России.

Украина обжаловала решение Арбитражного суда Ставропольского края, которое приняли в марте 2019 года. В частности настаивала на нарушениях судом норм материального и процессуального права, пишет "Інтерфакс".

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Так, Верховный суд России постановил, что оснований для пересмотра решений нет.

В декабре 2007 года после потери контроля над "Укртатнафтой" в результате рейдерского захвата, компания "Татнефть" инициировала рассмотрение в Международном коммерческом арбитраже в Париже против Украины. 29 июля 2014-го арбитраж вынес решение в пользу российской компании. Суммарные претензии "Татнефти" составили $2,4 млрд. В итоге размер компенсации снизили до $112 млн и проценты. К концу 2016-го размер компенсации с процентами достиг $144 млн. "Татнефть" инициировала взыскания активов Украины в юрисдикциях США, Великобритании и России.

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Дата
24
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