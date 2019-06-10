Российский министр прогнозирует падение цены на нефть

Мировые цены на нефть могут упасть ниже $ 40, ближе к $ 30 за баррель.
Это может произойти, если ОПЕК + летом не договорится по соглашению об ограничении добычи - заявил министр финансов России Антон Силуанов.
По его мнению, спрогнозировать дальнейшую ситуацию пока сложно.
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"Мы же не знаем, что будет летом, как ОПЕК - договорится, не договорится об ограничении добычи. Если не договорится, то цены могут упасть ниже 40 долларов и до 30 долларов за баррель", - сказал он.
В мае нефть подешевела более чем на 10%.По словам аналитиков, для нефти май 2019-го стал худшим за последние 7 лет.
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