Российский министр прогнозирует падение цены на нефть

Спрогнозировать дальнейшую ситуацию с ценами пока складно.Фото: glavcom.ua

Мировые цены на нефть могут упасть ниже $ 40, ближе к $ 30 за баррель.

Это может произойти, если ОПЕК + летом не договорится по соглашению об ограничении добычи - заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По его мнению, спрогнозировать дальнейшую ситуацию пока сложно.

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"Мы же не знаем, что будет летом, как ОПЕК - договорится, не договорится об ограничении добычи. Если не договорится, то цены могут упасть ниже 40 долларов и до 30 долларов за баррель", - сказал он.

В мае нефть подешевела более чем на 10%.По словам аналитиков, для нефти май 2019-го стал худшим за последние 7 лет.