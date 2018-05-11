Российские банки мечтают, чтобы их национализировали в Украине - Фурса

Сергей Фурса: Если Роман Зварыч очень хочет помочь российским банкам, законопроект уместен. Национализация - это то, о чем они мечтают. ФОТО: grain-ukraine.com

Из-за санкций, наложенных в 2017 году, "дочки" российских банков в Украине стали убыточными.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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"Если Роман Зварыч очень хочет помочь российским банкам, законопроект уместен. Национализация - это то, о чем они мечтают. Для них "дочки" в Украине - большая проблема. Они вынуждены вкладывать сюда деньги и придумывать, как бы их закрыть и постепенно выйти из Украины (второй год против российских банков в Украине действуют санкции. - Gazeta.ua). Просто обанкротить их они не могут. Это часть крупных банковских групп. Для них это станет глобальной проблемой в мире. Они прекрасно понимают, что будущего у них здесь нет. Мы уже три года доим российские государственные банки, которые заносят сюда деньги, чтобы компенсировать убытки. Роман Зварыч предлагает лишить нас этого удовольствие. В случае национализации еще и подадут в Европейский суд. То есть выигрывают два раза", - отметил эксперт.

Имущество российских банков и компаний надо национализировать. Соответствующий законопроект №8340 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 8 мая, сообщает "24" Его инициатором выступил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Роман Зварыч, который 17 апреля принял присягу депутата.