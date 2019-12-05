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пятница, 06 декабря 2019 13:56

Роман Опимах рассказал, какие изменения ждут инвесторов в Госгеонедрах

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Автор: Прес-служба Госгеонедр
  Работаем над "Политикой открытых дверей" для иностранных инвесторов, говорит Опимах
Работаем над "Политикой открытых дверей" для иностранных инвесторов, говорит Опимах

В Государственной службе геологии и недр разработали инвестиционный атлас недропользователей. 6 декабря об этом на встрече с журналистами рассказал председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

Атлас иностранным инвесторам представят на следующей неделе в Лондоне. Они смогут ознакомиться с тремя нефтегазовыми участками. Сейчас идет сбор заявок на участие в конкурсе по их разработке. Также в службе вышли на новый уровень сотрудничества с территориальными общинами, которые получают процент от добычи на их территориях.

"Украине необходимо привлечь инвесторов. Есть правительственное направление "Политика открытых дверей". Оно заключается в том, что мы приглашаем инвесторов вкладывать средства здесь - в развитие ресурсного потенциала нашего государства. Сегодня служба представила инвестиционный атлас недропользователям. Это постоянно действующий онлайн-сервис. Там в 6 корзинах можно найти различные предложения и объекты для инвестирования. Их сейчас почти 60. Корзины будут пополняться. Заинтересованное лицо может инициировать вынесение какого-то объекта на ближайший аукцион. Или же номинировать свой объект на продажу. Корзины: углеводороды, металлические руды, неметаллические, топливные твердые ископаемые, драгоценные металлы, подземные воды", - говорит Роман Опимах.

Автор: Прес-служба Госгеонедр
  Либерализация доступа к геологической информации должна облегчить инвестиционное восприятия Украины, считает глава Госгеонедр
Либерализация доступа к геологической информации должна облегчить инвестиционное восприятия Украины, считает глава Госгеонедр

Либерализация доступа к геологической информации должна облегчить инвестиционное восприятия Украины, считает глава Госгеонедр:

"На этой неделе мы открыли date-комнату, где собрана вся геологическая информация по трем нефтегазовым участкам. По ним уже начался конкурс на заключение соглашений по разделу продукции. На следующей неделе откроем виртуальный хаб, где недропользователь сможет дистанционно ознакомиться с геологической информацией. Это облегчит процесс принятия инвестиционного решения".

Для инвесторов в Госгеонедрах уже разработали технические расчеты по каждому участку по международным стандартам.

"На следующей неделе у нас запланирован визит в Лондон. Будет совместное мероприятие с Европейским банком реконструкции и развития. Встретимся с потенциальными инвесторами, расскажем им о потенциале трех нефтегазовых участков. Срок для подачи заявок заканчивается 4 февраля 2020 года. Подготовили качественные материалы для инвесторов. Не отсылаем их в библиотеки с информацией, а даем конкретные технические расчеты по каждому участку по международным стандартам, на английском языке. Международные эксперты могут ознакомиться и получить видение относительно потенциала того или иного участка. Это все - "Политика открытых дверей", над которой мы работаем. Готовим новые аукционы в системе "Прозорро" и конкурсы на соглашениях о разделе участков.

Любой иностранный инвестор может принимать непосредственное участие в электронных аукционах без предварительной регистрации украинского предприятия. Это важно. В прошлом на это жаловались многие потенциальные инвесторы. Также подготовлены изменениях в законы, которые в ближайшее время попадут в парламент. Они предусматривают отмену искусственных барьеров, сдерживающих развитие отрасли", - говорит Роман Опимах.

В 2018 году 2 млрд грн перечислили инвесторы в местные бюджеты за пользование недрами. Государственный бюджет получил около 800 млн грн.

Кабмин назначил Романа Опимаха руководителем Госгеонедр 6 ноября 2019 года. Служба подчинена Министерству энергетики и охраны окружающей среды.

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Дата
06
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