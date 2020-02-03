Риски Украины снизились - это сразу улучшило рейтинги

ОЭСР улучшила оценку страновых рисков Украины. Фото: rbc.ua

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила оценку страновых рисков Украины, переведя ее с 7 до 6 группы в пределах классификации участников сделки об официально поддерживаемые экспортные кредиты

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это, конечно, очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше. Это означает меньшую стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий", - прокомментировал решение заместитель министра развития экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Вместе с Украиной, в 6-ю группу с 7-й переведено Косово, с 5-й в 4-ю - Сербию.

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Одновременно ОЭСР ухудшила оценку страновых рисков ряда стран, в частности, перевела Алжир и Оман с 4-й группы в 5-ю, Тунис - с 5-й в 6-ю, а Иран и Туркменистан - с 6-й в 7-ю.

Кроме Украины, в 6-й группе также находятся такие страны, как Беларусь, Грузия, Армения, Уганда, Шри-Ланка, Нигерия, Монголия.

Хотя экономического чуда не произошло 2019-го, успехи Украины в различных отраслях отметили достаточно международных организаций. Наибольший прорыв произошел в рейтинге процветания - плюс 15 позиций, 96-е место. Аналитический центр The Legatum Prosperity отметил, что сильные стороны Украины - это образование и условия жизни, а слабые - социальный капитал. Также отмечают, что Украина за 10 лет значительно улучшила условия ведения бизнеса.