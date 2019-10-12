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РФ использует импорт электроэнергии для политического влияния на Украину - эксперт

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РФ использует импорт электроэнергии для политического влияния на Украину - эксперт
Эксперт прокомментировал последствия импорта электроэнергии из РФ. Фото: РБК

Российская компания "Интер РАО" способна заместить треть электроэнергии, потребляемой в Украине, и это будет использовано для политического давления на Киев. Об этом заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков, оценивая последствия возобновления импорта электроэнергии из РФ.

"Первый результат – это зависимость. Номинальная мощность линий электропередач Украина – Беларусь и Украина – РФ составляет 3900 МВт. При использовании пересечения на 100% годовой объем поставок электроэнергии составит 34164 млн кВт-часов. "Интер РАО" имеет все возможности заместить треть всей электроэнергии, потребляемой в Украине. И они это сделают", - считает Плачков, сообщает РБК.

Он подчеркнул, что российская электроэнергия дешевле украинской, и Кремль готов поставлять ее даже бесплатно, чтобы получить политическое влияние на Украину.

"Электроэнергия, так же как и газ, в России дешевле, чем в Украине. Конкурировать с российской электроэнергией сегодня практически невозможно. Она может быть даже бесплатной, если выполняет политическую задачу", - написал Плачков.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта, которая стала возможной после внесения в закон "О рынке электрической энергии" так называемой "правки Геруса". Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВТ.

Ранее экс-глава Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк написал на своей странице в Facebook, что пролоббированный председателем парламентского комитета по вопросам энергетики Андреем Герусом импорт электроэнергии из России возвращает Украину в состояние зависимости от Кремля. Он также напомнил, что РФ регулярно использовала против Украины "энергетическое оружие" для давления на украинскую власть.

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