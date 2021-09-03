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пятница, 03 сентября 2021 14:31

РФ давит на Украину с экономической стороны - эксперт

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РФ давит на Украину с экономической стороны - эксперт
РФ хочет отменить положения Энергетической хартии. Фото: Mignews

Военное напряжение на Донбассе связано не только с политическим, но и экономическим фактором.

На эскалацию напряженности не повлиял визит президента Владимира Зеленского в США, об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Во время визита Зеленский должен был акцентировать внимание на эскалации напряжения, произошедшего после принятия решения Европейским судом о блокировании прокачки газа по газопроводу Opal. Он осуществлял поставки на территории стран западной Европы".

Прокачку по газопроводу ограничили до 50%. Такое решение Европейского суда создало определенные угрозы для "Северного потока-2". Это основной газопровод, по которому РФ пытается лишить Украину роли транзитера.

"Российская Федерация будет пытаться отменить положения Энергетической хартии, которые ограничивают прокачку российского газа. Цель эскалации напряженности показать, что Украина является нестабильным регионом и не может гарантировать стабильные поставки газа в страны Европы. Поэтому Российская Федерация хочет отменить положения Энергетической хартии и заполнить газопровод "Северный поток-2" на 100%. Это лишит Украину возможности транзита газа и валютных поступлений", - добавляет Снегирев.

15 июля 2021 года Суд Европейского Союза вынес решение по делу по газопроводу Opal. Газпрому не позволили использовать более 50% мощности. Он соединяет "Северный поток" с системой газопроводов Западной Европы.

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03
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