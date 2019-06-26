Решение Верховного Суда - "Корвалол Corvalolum" остается хорошо известным знаком

25 июня Большая Палата Верховного Суда постановил направить дело о споре за хорошо известную ТМ "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд отменил постановление первой и второй инстанции, чем частично удовлетворил кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли Украины и ПАО "Фармак". По результатам судебного заседания ТМ "Корвалол Corvalolum" остается хорошо известным знаком в Украине.

Противостояние между фармацевтическим заводом "Дарница" и компанией "Фармак" продолжаются с 2005 года. Причиной стал зарегистрированный препарат под названием "Корвалол-Дарница". Компания "Фармак" с 1996 года владеет свидетельством на товарный знак "Корвалол" и правом производить и экспортировать данные лекарства под таким названием. Препарат "Фармак" сетрификовано для продажи в 15 странах Европы и Азии. С появлением лекарственного средства с аналогичным названием фармацевтический рынок Украины разделился поровну между производителями.

В 2017 году Частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма "Дарница" обратилось в Арбитражный суд с иском к Министерству экономического развития и торговли Украины о признании недействительным решения апелляционной палаты министерства от 20.06.2017 г. о признании хорошо известным в Украине знака "Корвалол Corvalolum" по имени публичного акционерного общества "Фармак". Первая инстанция полностью отказала в удовлетворении иска, вторая удовлетворила.

"Суд огласил решение, которое частично удовлетворило нашу кассационную жалобу и кассационную жалобу ответчика. Полностью отменил решение и первой, и второй инстанции. Направил дело на новое рассмотрение. На сегодня получается так, что решение о признании Корвалолом действует и снова будет рассматриваться с первой инстанции. Будет происходить рассмотрение дела. Мы просили прежде всего, чтобы оставили решение первой инстанции, мы считаем его законно обоснованным", - говорит после судебного заседания Юлия Тесля, начальник отдела защиты прав судебного представительства ЗАО "Фармак".

Статус "хорошо известный знак" имеет широкие права для защиты, поэтому компании "Фармак" так важно его отстоять. Большая палата Верховного Суда отменила постановление Апелляционного суда второй инстанции, отменяла принадлежность слогана и названия ТМ Фармаку, тем сам законно подтвердила, что "Корвалол Сorvalolum" является хорошо известным знаком в Украине. Об этом свидетельствует и социальное исследование, проведенное среди потребителей, которые ассоциируют препарат, упаковку и слоган именно с производителем "Фармак". Вчера данная компания не победила, но и не проиграла. Дело отправили в суд первой инстанции на повторное рассмотрение.

ПАО "Фармак" - украинский производитель лекарственных средств. В 2010 году компания стала лидером на фармацевтическом рынке Украины и крупнейшим экспортером медицинских средств. Ежегодно "Фармак" выпускает до 20 новых препаратов, продукцию экспортируют в 20 стран мира. Медицинское средство "Корвалол" создали в 1959 году на Киевском химико-фармацевтическом заводе им. М.В. Ломоносова. Компания "Фармак" стала правопреемником разработок завода в 1991 г. В 2017 году объем розничных продаж "корвалола" производства ОАО "Фармак" составил 44 млн грн. В том же году компания стала единственным представителем фармацевтического рынка, который вошел в ТОП-100 налогоплательщиков.