Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредитс

Предприниматель Евгений Пустовит из Мариуполя Донецкой области одним из первых воспользовался государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". Ощадбанк выдал ему 1 млн грн под 5% годовых на развитие предпринимательской деятельности.

"Это не первый опыт получения кредита. В прошлом году пытался взять займ под 19-26% годовых. Собрал документы, занес в банк. Оказалось, что мне не хватило оборота. Фирма имела годовой оборот 730 тысяч гривен, а чтобы купить оборудование, должен быть миллион. Следил за всеми объявлениями по государственной программе поддержки поддержки малого бизнеса. Когда ее приняли, очень обрадовался. 29 января подал все документы на кредит. А уже через 3 дня получил подтверждение, что подхожу по всем параметрам. Просил миллион на оборудование и 100 тысяч гривен на его наладку. Относительно последнего отказали. К тому же предупредили, что должен внести аванс - 340 тысяч гривен", - объясняет Пустовит.

Бизнесмен с 2004 года имеет собственную фирму. Работает по двум направлениям: делает мебель из дерева и стеклянную плитку. Работает с напарником Андреем Вернером. Последний занимается финансами и заказами.

Фото: Фото предоставлено Евгением Пустовитом

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"Деньги нам нужны на сверлильный аппарат. Он поможет унифицировать сборку мебели. Мы сможем высылать готовые изделия по всей стране. Сейчас делаем все вручную и чтобы собрать мебель, нужен мастер. Заказ делал у днепропетровского предпринимателя. Он возит новое оборудование из Китая. Хотел другой аппарат. Но оказалось, его нет в наличии. Банк отказался под него давать кредит", - говорит предприниматель.

Чтобы собрать необходимую сумму для аванса, одолжил деньги у 8 человек.

"С расписками пришел в банк для подписание соглашения. Еще нужно было заплатить комиссии и страховки, около 10 тысяч гривен", - добавляет Пустовит.

В Украине с 1 февраля заработала программа доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Государство компенсирует часть кредитной ставки, чтобы реальная, которую платит предприниматель, была 5,7 или 9%. Кредитуют 3 государственных банка. Впоследствии обещают приобщить к участию в программе также коммерческие.