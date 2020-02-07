 
Ексклюзивы
1/5
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 1341
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Просмотров: 1755
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1008
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 2232
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4159
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 513
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1008
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 7938
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 756
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 5580
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредитс
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредитс
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: год назад начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: год назад начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Просмотров: 45
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1170
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 891
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 486
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3384
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 февраля 2020
1 Просмотров: 549
Що ж ви, хлопці
Ось минуло дев'ять днів, як поховали брата. Він, було, казав: — Я, на зло копачам, умру зимою. — А чого ж так? — Бо ...
пятница, 07 февраля 2020 14:16

Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредитс
6

  Комментировать

Предприниматель Евгений Пустовит из Мариуполя Донецкой области одним из первых воспользовался государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". Ощадбанк выдал ему 1 млн грн под 5% годовых на развитие предпринимательской деятельности.

"Это не первый опыт получения кредита. В прошлом году пытался взять займ под 19-26% годовых. Собрал документы, занес в банк. Оказалось, что мне не хватило оборота. Фирма имела годовой оборот 730 тысяч гривен, а чтобы купить оборудование, должен быть миллион. Следил за всеми объявлениями по государственной программе поддержки поддержки малого бизнеса. Когда ее приняли, очень обрадовался. 29 января подал все документы на кредит. А уже через 3 дня получил подтверждение, что подхожу по всем параметрам. Просил миллион на оборудование и 100 тысяч гривен на его наладку. Относительно последнего отказали. К тому же предупредили, что должен внести аванс - 340 тысяч гривен", - объясняет Пустовит.

Бизнесмен с 2004 года имеет собственную фирму. Работает по двум направлениям: делает мебель из дерева и стеклянную плитку. Работает с напарником Андреем Вернером. Последний занимается финансами и заказами.

Евгений Пустовит первым получил кредит под 5% годовых на развитие бизнеса
Фото: Фото предоставлено Евгением Пустовитом
Евгений Пустовит первым получил кредит под 5% годовых на развитие бизнеса
Евгений Пустовит первым получил кредит под 5% годовых на развитие бизнеса
Евгений Пустовит первым получил кредит под 5% годовых на развитие бизнеса
Евгений Пустовит первым получил кредит под 5% годовых на развитие бизнеса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк объяснил, на что повлияло прошлогоднее укрепление гривны

"Деньги нам нужны на сверлильный аппарат. Он поможет унифицировать сборку мебели. Мы сможем высылать готовые изделия по всей стране. Сейчас делаем все вручную и чтобы собрать мебель, нужен мастер. Заказ делал у днепропетровского предпринимателя. Он возит новое оборудование из Китая. Хотел другой аппарат. Но оказалось, его нет в наличии. Банк отказался под него давать кредит", - говорит предприниматель.

Чтобы собрать необходимую сумму для аванса, одолжил деньги у 8 человек.

"С расписками пришел в банк для подписание соглашения. Еще нужно было заплатить комиссии и страховки, около 10 тысяч гривен", - добавляет Пустовит.

В Украине с 1 февраля заработала программа доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Государство компенсирует часть кредитной ставки, чтобы реальная, которую платит предприниматель, была 5,7 или 9%. Кредитуют 3 государственных банка. Впоследствии обещают приобщить к участию в программе также коммерческие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредитс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: год назад начали отменять валютные ограничения

Самое читаемое
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 44335
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 20043
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 18010
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 11295
Усик обозвал ветерана АТО ослом
Усик обозвал ветерана АТО ослом 2 Просмотров: 8695
Экономика
На Винниковскую табачную фабрику зашел израильский инвестор
На Винниковскую табачную фабрику зашел израильский инвестор Просмотров: 351
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: год назад начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: год назад начали отменять валютные ограничения
 Просмотров: 90
Ferrexpo наращивает объемы перевозок через порт "Южный"
Ferrexpo наращивает объемы перевозок через порт "Южный" Просмотров: 54
Нацбанк объяснил, на что повлияло прошлогоднее укрепление гривны
Нацбанк объяснил, на что повлияло прошлогоднее укрепление гривны Просмотров: 225
Банки массово закрывают отделения
Банки массово закрывают отделения Просмотров: 1188
Больше всего комментируют
6
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
5
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
4
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
3
Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв
3
Марусе Звиробий объявили подозрение
Голосов: 23170
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua