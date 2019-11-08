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пятница, 08 ноября 2019 14:38

Реприватизация "Укртелекома" может привести к охлаждению инвестклимата Украины - эксперты

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Реприватизация &quot;Укртелекома&quot; может привести к охлаждению инвестклимата Украины - эксперты
Большая приватизация-2020 может закончиться провалом. Фото: facebook

В случае реприватизации "Укртелекома" инвестор может уйти из Украины и большая приватизация-2020 закончится провалом.

Об этом идет речь в материале под названием "В хорошие руки?" на "Обозревателе".

Автор статьи отмечает, что после продажи "Укртелекома", которую эксперты называют одной из наиболее успешных в истории отечественной приватизации, компания из убыточной превратилась в прибыльную и уже семь лет подряд демонстрирует показатели роста. Однако его сдерживают судебные тяжбы, инициированные прежним руководством Фонда госимущества, которое выступало за реприватизацию компании, считает журналист.

По мнению автора, подобные действия негативно отразятся на планах нынешней власти провести большую приватизацию в следующем году.

"Этот шлейф нездоровых разговоров о реприватизации "Криворожстали" и "Укртелекома", который и сейчас время от времени прилетает из прошлого, может здорово навредить нынешним приватизационным планам", - считает автор.

Он подчеркивает, что инвестор не придет в страну, где государство отбирает ранее проданные активы. И в случае если "Укртелеком" будет реприватизирован, для других госпредприятий, которые планируют выставить на продажу в 2020 году, скорее всего, не найдут покупателей.

"Деприватизация (возврат в госсобственность) или реприватизация того же "Укртелекома", случись она в обозримом будущем по решению суда, тут же переведет барометр инвестиционного климата в режим резкого охлаждения. Деньги не идут туда, где инвестора не ценят и не защищают. Как результат: государство снова останется "при своих интересах" - с целым арсеналом собственных предприятий со сложной судьбой, малым ресурсом и туманной перспективой", - прогнозирует автор.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Ранее экономист Андрей Новак подчеркнул отсутствие на сегодня оснований для внедрения механизма реприватизации в Украине. По его мнению, реприватизация станет сигналом миру, что наша страна так и не стала цивилизованным государством.

РБК-Украина
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