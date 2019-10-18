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пятница, 18 октября 2019 13:40

Реприватизация "Криворожстали" и "Укртелекома" ударят по экономическому имиджа страны - политолог

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Реприватизация &quot;Криворожстали&quot; и &quot;Укртелекома&quot; ударят по экономическому имиджа страны - политолог


Заявления о возможной реприватизации или национализации "Криворожстали" и "Укртелекома", атаки на крупный бизнес стоят государству слишком дорого в финансовом, имиджевом и политическом планах. Это крайне негативно вкливае на инвестиционный климат. Об этом политический эксперт Николай Давидюк написал на своей странице в Facebook.

"Олигархические комбинации стоят государству слишком дорого в финансовом, имиджевом и политическом планах. Политические атаки, которые мы наблюдаем, вызванные банальным желанием местных олигархов выдворить из страны иностранный капитал. Который и налоги платит, и стандарты внедряет, и с ним конкурировать трудно. Поэтому атаки - это инструмент смены собственника или подчинения текущего владельца под себя. Однако в итоге мы получаем очередную трату нашего инвестиционного климата, международные скандалы и потенциально потерянные инвестиции", - пишет Давидюк.

По его словам, даже если государственные органы имеют вопросы к "Криворожстали" или "Укртелекому", необходимо не оказывать политическое давление или инициировать смену собственника, а вести цивилизованный процесс, направленный на соблюдение обещаний и выполнения своих обязательств.

"Ведь если из трех тысяч плановой большой приватизации мы будем возвращать каждое из предприятий и выплачивать каждому деньги, а не будем идти в суд с требованиями исполнения обязательств - далеко мы так точно не пройдем и государственный бюджет явно не наполним", - убежден эксперт.

Также Давидюк отметил, что вопрос приватизации имеет и политический характер. В частности, речь идет о репутационных рисках для команды Президента Владимира Зеленского. Политолог отмечает, что в случае начала реприватизационных процессов, Зеленский потеряет легитимность в глазах Запада и доверие сторонников.

Напомним, в начале октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году Правительство ожидает получить 5-6 млрд грн прибыли от малой приватизации. В то же время в проекте госбюджета на 2020 год, внесенном Правительством, план приватизации снижен с 17 до 5 млрд грн. По итогам первого полугодия 2019 госбюджет получил от приватизации 265 млн грн.

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Дата
18
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