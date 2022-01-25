Renault, Nissan и Mitsubishi утроят расходы на совместную разработку электромобилей – до $23 млрд

Renault, Nissan и Mitsubishi инвестируют в разработку электромобилей. Фото: cleantechnica

Автопроизводители Renault, Nissan и Mitsubishi планируют утроить инвестиции в совместную разработку и производство электромобилей до 23 млрд долл. в ближайшие пять лет.

Причина сотрудничества - столкновение французско-японского автомобильного альянса с новыми конкурентами и спросом на электромобили. На фоне обострившейся конкуренции компании намерены сделать компактные электромобили такими же доступными, как и бензиновые модели, пишет Reuters.

К 2030 году альянс выпустит более 30 новых электромобилей с батареей на основе пятой платформы для электромобилей, разработанной Renault.

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Автопроизводители планируют использовать унифицированные аккумуляторы и другие ключевые компоненты. Альянс планирует совместно инвестировать в мощности для производства во Франции, Великобритании, Китае и Японии. Таким образом компании рассчитывают вдвое сократить призводственные затраты.

Ожидается, что альянс будет использовать разработанную Nissan технологию твердотельных литий-ионных аккумуляторов.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi начинает массовое производство собственных электрокаров. Начало производства запланировано на первую половину 2024 года.