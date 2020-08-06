Рекордные цены на яблоки и ягоды: что подорожает следующим

Самые дешевые яблоки стоят 20 грн. Средняя стоимость килограмма этих фруктов - 30-35 грн.
Экономист Олег Пендзин рассказывает, что высокая стоимость яблок в августе обусловлена ориентированностью отечественных производителей на стоимость импортного продукта. На свои яблоки тогда ставят более низкую цену.
По его словам, сейчас украинский продукт почти не имеет конкурентов, поскольку импортный пострадал из-за пандемии и закрытия границ весной и в начале лета, передает ТСН.ua.
"Всегда были яблоки из Польши. Но в этом году туда не приехали украинские заробитчане, потому что сидели на карантине в Украине. Сейчас они поехали, но спасти ситуацию нельзя", - объясняет Пендзин.
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Ситуация касается и ягод. Цены на них этим летом не слишком падали. В Польшу, Чехию, Финляндию, Испанию не доехали работники из Украины и Беларуси. Урожай не собрали в достаточном объеме, поэтому на импорт отправлять странам-производителям было почти ничего.
По словам Пендзина, в Украине были объективные причины подорожания - это весенние заморозки и летние потопы, испортившие урожаи. Поэтому арбузы стоят примерно в три раза больше, чем обычно.
"Ничего не изменится в ценах примерно до 15-20 августа. Тогда начнется новый масштаб цен, исходя из нового маркетингового года. Очень велик шанс того, что он будет расти", - отметил Олег Пендзин.
Экономист прогнозирует рост цен и на сезонные осенние овощи. Украинский картофель и лук также, скорее всего, подорожают. Весной и в начале лета в Украине из-за карантина были ограничены или прекращены пригородные перевозки. Люди не смогли добраться до своих участков, чтобы высадить картофель и лук. Львиная доля этих овощей растет на огородах частных лиц. Поэтому за несколько недель можем увидеть высокие ценники и на эти продукты.
В середине июля первые яблоки Белый налив и Эрли Женева продавцы крупнейшего в Западной Украине оптового рынка Шувар предлагали по 15-25 грн/кг.
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