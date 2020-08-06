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четверг, 06 августа 2020 14:44

Рекордные цены на яблоки и ягоды: что подорожает следующим

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Рекордные цены на яблоки и ягоды: что подорожает следующим

Самые дешевые яблоки стоят 20 грн. Средняя стоимость килограмма этих фруктов - 30-35 грн.

Экономист Олег Пендзин рассказывает, что высокая стоимость яблок в августе обусловлена ​​ориентированностью отечественных производителей на стоимость импортного продукта. На свои яблоки тогда ставят более низкую цену.

По его словам, сейчас украинский продукт почти не имеет конкурентов, поскольку импортный пострадал из-за пандемии и закрытия границ весной и в начале лета, передает ТСН.ua.

"Всегда были яблоки из Польши. Но в этом году туда не приехали украинские заробитчане, потому что сидели на карантине в Украине. Сейчас они поехали, но спасти ситуацию нельзя", - объясняет Пендзин.

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Ситуация касается и ягод. Цены на них этим летом не слишком падали. В Польшу, Чехию, Финляндию, Испанию не доехали работники из Украины и Беларуси. Урожай не собрали в достаточном объеме, поэтому на импорт отправлять странам-производителям было почти ничего.

По словам Пендзина, в Украине были объективные причины подорожания - это весенние заморозки и летние потопы, испортившие урожаи. Поэтому арбузы стоят примерно в три раза больше, чем обычно.

"Ничего не изменится в ценах примерно до 15-20 августа. Тогда начнется новый масштаб цен, исходя из нового маркетингового года. Очень велик шанс того, что он будет расти", - отметил Олег Пендзин.

Экономист прогнозирует рост цен и на сезонные осенние овощи. Украинский картофель и лук также, скорее всего, подорожают. Весной и в начале лета в Украине из-за карантина были ограничены или прекращены пригородные перевозки. Люди не смогли добраться до своих участков, чтобы высадить картофель и лук. Львиная доля этих овощей растет на огородах частных лиц. Поэтому за несколько недель можем увидеть высокие ценники и на эти продукты.

В середине июля первые яблоки Белый налив и Эрли Женева продавцы крупнейшего в Западной Украине оптового рынка Шувар предлагали по 15-25 грн/кг.

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Дата
06
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