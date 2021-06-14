Рекордно выросли убытки государственных предприятий

В 2020 году итоговые убытки предприятий достигли 64 885 миллионов гривенФото: Елена Луценко

Государственные компании по итогам прошлого года существенно ухудшили свои финансовые показатели. Наибольший ущерб в течение 2020 имели предприятия, работающие в области нефти и газа.

В 2019 году прибыль госпредприятий составил 73 146 млн грн. А в 2020 году итоговые убытки достигли 64 885 млн грн, повидомдяе ZN.UA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предприятия Минобороны понесли миллионные убытки из-за карантина

Общее падение доходов составило 138 032 млн грн.

Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Рост промышленности в апреле, из-за эффекта низкой базы, ускорился до 13% (против апреля 2020 года). В то же время за первые четыре месяца этого года промышленность выросла на 1,5% (против четырех месяцев 2020-го). Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за четыре месяца выросло на 6,5%.