Рейтинг пенсий в Украине: кто получает выплаты от 10 тыс грн

Выплаты до 1,4 тыс грн получают 0, 7% пенсионеров. Фото: pexels.com

Пенсионный фонд составил рейтинг пенсий в Украине. Согласно ему, средний размер пенсионной выплаты составляет 3507 грн.

Всего в Украине 11,13 млн человек пенсионного возраста. Почти половина получает выплаты в размере от 2 до 3 тыс грн - 41% пенсионеров, передает ТСН.

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Пенсии от 5 тыс грн получают более 11%. Выплату 10 тыс грн получают 3% от общего количества пенсионеров.

В целом рейтинг пенсий выглядит так:

10 тыс грн - 3% пенсионеров;

от 5 тыс грн - 11,6% пенсионеров;

от 4 тыс грн - 8% пенсионеров;

от 3 тыс грн - 19, 2% пенсионеров;

от 2 тыс грн - 41, 2% пенсионеров;

от 1,5 тыс грн - 16, 3% пенсионеров;

до 1,4 тыс грн - 0, 7% пенсионеров.

Украинцы, которые не имеют 15 лет стажа, пенсию не получат. Вместо этого они могут обратиться в органы соцзащиты и получать ежемесячное пособие.