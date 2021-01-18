Рейтинг пенсий в Украине: кто получает выплаты от 10 тыс грн

Пенсионный фонд составил рейтинг пенсий в Украине. Согласно ему, средний размер пенсионной выплаты составляет 3507 грн.
Всего в Украине 11,13 млн человек пенсионного возраста. Почти половина получает выплаты в размере от 2 до 3 тыс грн - 41% пенсионеров, передает ТСН.
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Пенсии от 5 тыс грн получают более 11%. Выплату 10 тыс грн получают 3% от общего количества пенсионеров.
В целом рейтинг пенсий выглядит так:
10 тыс грн - 3% пенсионеров;
от 5 тыс грн - 11,6% пенсионеров;
от 4 тыс грн - 8% пенсионеров;
от 3 тыс грн - 19, 2% пенсионеров;
от 2 тыс грн - 41, 2% пенсионеров;
от 1,5 тыс грн - 16, 3% пенсионеров;
до 1,4 тыс грн - 0, 7% пенсионеров.
Украинцы, которые не имеют 15 лет стажа, пенсию не получат. Вместо этого они могут обратиться в органы соцзащиты и получать ежемесячное пособие.
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